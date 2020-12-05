شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تضبط 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصدت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة، أغلبهم من العمالة المنزلية التي تعمل على غير صاحب العمل.
وضبطت فرق التفتيش، 19 مخالفة وإنذاراً، شملت: عدم وجود تأمين طبي للسعوديين وتشغيل العمالة المنزلية، والعمل للحساب الخاص في نقل البضائع وخارج المحلات.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى إدارة الوافدين، تمهيداً لترحيلهم.
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