شكرا لمتابعة خبر عن تسرب للمياه في تخصصي الطائف إثر عطل فني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

نجحت الفرق المختصة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في السيطرة على تسرب للمياه بإحدى وحدات قسم المختبر.

ومن جانبها، أفادت " صحة الطائف "، في بيانٍ لها، أن التسرب حدث نتيجة

عطل تعرض له خط المياه في القسم.

وأشارت " صحة الطائف ":" باشرت فرق الأمن والصيانة والسلامة وإدارة المستشفى، الموقع، وتمكنت من السيطرة على التسرب خلال وقتٍ وجيز، واستكملت الإجراءات والتقارير اللازمة ".