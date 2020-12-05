بعد «عرعر».. العراق يعلن جاهزيته لافتتاح ثاني منافذه الحدودية مع السعودية

قال أحمد منفي جودة محافظ محافظة المثنى العراقية، إن الحكومة المحلية في المحافظة جاهزة لافتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية ليكون ثاني منافذ التبادل التجاري بين الدولتين بعد عرعر، الذي تم افتتاحه مؤخرًا بعد نحو 30 عامًا من الإغلاق.

وأضاف، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن افتتاح المنفذ يساهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة، وإقامة الكثير من المشاريع التنموية التي ستطور اقتصادها.

وأوضح البيان أن عددًا من كبار المسؤولين في محافظة المثنى، تفقدوا منفذ الجميمة الحدودي، وأكدوا جاهزيته للافتتاح.

وتعتبر «المثنى» ثاني المحافظات العراقية من حيث المساحة، وشهدت في وقت سابق، تأكيد وصول منفذ جميمة الحدودي للمواصفات المطلوبة.

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