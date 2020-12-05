السعودية اليوم / الجزائر تسجل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 772 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الحصة الجزائرية أنها سجلت أيضاً 9 حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات 2501 حالة وفاة , فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 56617 حالة .

// انتهى //

21:38ت م

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الجزائر 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد اللإصابات إلى 87502 إصابة .وأوضحت وزارة الحصة الجزائرية أنها سجلت أيضاً 9 حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات 2501 حالة وفاة , فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 56617 حالة .// انتهى //21:38ت م0117

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