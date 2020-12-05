

بيروت 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 5 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1622 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 88096 حالة ، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1090حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة .

// انتهى //

20:49ت م

0111



بيروت 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 5 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 135876 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 88096 حالة ، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1090حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة .// انتهى //20:49ت م0111

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.