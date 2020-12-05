إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2020 أبوابها مساء السبت، وسط مشاركة كثيفة، لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ16.

وفي ظل إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، شارك الكويتيون بأعداد كبيرة في الاقتراع، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان لاختيار من يمثلهم.



وبدأت عملية الاقتراع في الثامنة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) في الدوائر الخمس بكل المحافظات، إذ يتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا فيما يحق لـ 567694 ناخبا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان وفق نظام الصوت الواحد.

والدوائر الانتخابية مقسمة إلى 5، بحيث يختار الكويتيون 10 مرشحين في كل دائرة، ليصبح العدد النهائي من المقاعد 50 مقعدا.

وتفاوتت نسبة المشاركة في الدوائر الخمس، حيث سجلت في الأولى ٦٦٪، والثانية ٥٩٪، والثالثة ٦٤ ٪، الرابعة ٦٢٪، والخامسة ٦١٪.

وتختلف الانتخابات هذه المرة عن السنوات السابقة في ظل الاحترازات الصحية لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، أهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين.

وحرصت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة على تسهيل عملية التصويت رغم غزارة الأمطار، ووسط انتشار فيروس كورونا، حيث أتاحت الفرصة للمصابين بممارسة حقهم بشكل آمن.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين عضوا، موزعين على خمس دوائر انتخابية، ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، لدورة برلمانية تستمر أربع سنوات.