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مستجدات كورونا وحملة عيونك تكفي في مؤتمر الصحة غدًا
تستعرض جديد الأوضاع العالمية والموجة الثانية للفيروس
متابعات الخليج 365 - الرياض
استعرضت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الأحد، والمقرر إقامته في تمام الساعة 3:35 عصرًا.
ويتحدث غدًا الدكتور محمد عبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة عن الأوضاع العالمية والموجة الثانية للفيروس، كما يعلن خريطة الإصابات الأسبوعية، والجديد في حملة “عيونك تكفي”.
ويرد العبدالعالي خلال المؤتمر على أبرز الاستفسارات التي وصلت على مركز الاتصال 937، ويوضح إحصائيات الحالات والخدمات الصحية محليًّا.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل (190) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).
وأضافت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي للكشف عن مستجدات فيروس “كورونا”، أنه تم تسجيل (14) حالة وفاة، رحمهم الله، وتسجيل (324) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (348,562) حالة ولله الحمد.
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