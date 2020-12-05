- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بايدن: أمريكا تمر بزيادة مأساوية في إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بايدن: أمريكا تمر بزيادة مأساوية في إصابات كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، السبت، أن أمريكا تمر بزيادة مأساوية في إصابات فيروس كورونا.
وقال بايدن، مساء الجمعة في كلمة له حول خطة الإنعاش من تداعيات كورونا: إن الولايات المتحدة تشهد زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل بسبب الجائحة.
ورأى بايدن أن “أمريكا تحتاج لأن تتوحد لمواجهة الأزمة الاقتصادية”، مشددًا على ضرورة “التحكم بفيروس كورونا بسرعة، وإلا فإن المستقبل سيكون قاتمًا”.
واعتبر أن على الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب والكونجرس “إجازة خطة الإنعاش الاقتصادي سريعًا”، مضيفًا أن إدارته ستضع “خطة مختلفة” عن الإدارة الحالية لمكافحة كورونا وتداعياته في الولايات المتحدة.
كما أعرب بايدن، الجمعة، عن حماسه للجهود التي يقوم بها الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ للوصول إلى خطة لمساعدة الأمريكيين على تجاوز تبعات فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: أمريكا تمر بزيادة مأساوية في إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.