المدني: لا تكن أنت الضحية القادمة لمخاطر السيول

2020-12-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر السيول، مطالبة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر.

ونشر الدفاع المدني تغريدة له عبر تويتر، بها مقطع توعوي للتحذير من مخاطر السيول، وقالت: “لا تكن أنت الضحية القادمة لمخاطر السيول”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل الجنوبية منها.

