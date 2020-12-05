فيديو.. إعصار قمعي نادر شرق سكاكا

2020-12-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو أغرب حدث تم تسجيله اليوم السبت، وهو تشكل إعصار قمعي شرق سكاكا، حيث يعتبر حدوث هذا الإعصار نادر جدًّا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل الجنوبية منها.

