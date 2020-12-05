تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي برابغ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتكلفة نحو 110 ملايين ريال بدأت شركة المياه الوطنية تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة، وذلك لاستقبال صهاريج نقل مياه الصرف الصحي من جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي، أن تشغيل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي برابغ يهدف للحفاظ على البيئة في المحافظة، مؤكدا أن تشغيل المشروع يأتي بالتزامن مع إغلاق المرمى العشوائي السابق لمياه الصرف الصحي برابغ.

وأبان أن المشروع جاء ضمن أهداف الشركة لحماية البيئة من التلوث، ورفع الضرر البيئي عن سكان المحافظة، مبينا أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي برابغ تعمل بطريقة حديثة وآمنة بيئيا، وفقا لمواصفاتها التصميمة التي اعتمدت فيها المعالجة الثلاثية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 15,000م3 يوميا، وستخدم أكثر من 75 ألف مستفيد.

وأشار الغامدي إلى حرص شركة المياه الوطنية على تقديم خدماتها المائية والبيئية لعملائها الكرام وفق أفضل المعايير، لافتا إلى أنه من أجل تعظيم الفائدة من المشروع وقعت الشركة اتفاقية مع بلدية محافظة رابغ للاستفادة من بعض المياه المعالجة الناتجة عن المحطة في أعمال التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل بالتنسيق مع البلدية لإغلاق المرمى السابق، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي في الجحفة.