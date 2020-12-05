عائلات تنتهك الذوق العام وتعبث بحدائق في المدينة المنورة

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وطالب مواطنون ومقيمون على حد سواء بوجود مراقبين على مدار الساعة لرصد من يخالف الأنظمة وينتهك الذوق العام ومعاقبته.وبالرغم من عناية أمانة المنطقة ونشرها لفرق النظافة من أجل الاهتمام بنظافة الحديقة، إلا أن استهتار بعض العائلات وسلوكها غير الحضاري ومخالفتهم لأدنى متطلبات الذوق العام حول الحديقة لمكب نفايات أزعج روادها الآخرين، وأحدث تشويها بصريا فيها.
فوضى واتكالية
وذكر خالد سليمان أن بعض الزوار لا يهتمون بترك المكان كما وجدوه، بل يتعمدون ترك مكان جلوسهم في حالة فوضى واضحة وغير لائقة، مبررين تصرفاتهم غير الحضارية بأن ذلك مسؤولية أصدقاء البيئة في الأمانة.
في حين قالت هالة محمد إن الحدائق متنفس طبيعي وجميل لأهالي المدينة المنورة، لكن البعض يتعمد تشويه جمالها برمي النفايات، خصوصا في أماكن تجمع عربات الأطعمة ومناطق لعب الأطفال، حيث يتم رمي أكياس الأطعمة ونثر بقايا الطعام بشكل فوضوي متعمد.
وأشارت إلى أن هناك بعض الزوار يقومون بالطبخ والشواء داخل الحديقة في غير الأماكن المخصصة، وبعد الانتهاء يغادرون تاركين المكان في حالة فوضى، ومخلفين الكثير من النفايات وبقايا الطعام دون استشعار المسؤولية أو الاهتمام بنظافة المكان.
طهو وشيشة
وأبدت نسرين الحربي انزعاجها من قيام البعض بإشعال النار لغرض الطبخ أو الشواء في غير الأماكن المخصصة بالحديقة، مما قد يحدث كارثة في حال تمدد النيران بين الأعشاب، مبينة أن البعض كذلك يقوم بإشعال الفحم واستخدام المعسل والشيشة في داخل الحديقة على المساحات الخضراء وعند مناطق لعب الأطفال، رغم أن ذلك مخالف للقوانين.
وتساءلت أنيسة باحاذق عن عدم وجود مراقبين للذوق العام على مدار الساعة، يحررون مخالفة لكل من يتعمد تلويث البيئة أو تشويه منظر الحدائق ورمي النفايات دون إحساس بالمسؤولية وتجاهل القوانين التي تمنع تشويه الأماكن العامة وإساءة استخدامها والتصرف بسلوك غير حضاري.
فرق نظافة
من جانبها أوضحت أمانة المدينة المنورة أن فرق النظافة الميدانية تكثف الأعمال الميدانية، وذلك وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، كما تباشر الجهات الأمنية تطبيق مخالفات لائحة الذوق العام. وخصصت أمانة المنطقة مواقع متعددة داخل الحديقة للشواء، مشيرة إلى أنه يمنع الشواء على المسطحات الخضراء، وأن أمانة المنطقة تستقبل بلاغات المواطنين والمقيمين عبر الاتصال بمركز الطوارئ الموحد940 أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.
من عقوبات مخالفة الذوق العام:
- إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها 100 ريال، وفي حال التكرار 200 ريال
- رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، إذا اشتكى أحد سكان الحي من ذلك، شريطة أن لا يكون هناك موافقة مسبقة 500 ريال، وفي حال التكرار 1000 ريال
- تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة 1000 ريال، وفي حال التكرار 2000 ريال
- عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قبل مالكها 100 ريال، وفي حال التكرار 200 ريال
- البصق، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها 500 ريال، وفي حال التكرار ألف ريال
- إشغال مرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة 200 ريال، وفي حال التكرار 400 ريال
- ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كل مكان، وتكون قواعد اللباس في الأماكن العامة لزوار المملكة وفق النموذج المعد لهذا الغرض 100 ريال، وفي حال التكرار 200 ريال
- ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم 100 ريال، وفي حال التكرار 200 ريال
- ارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء، أو الذوق العام 100 ريال، وفي حال التكرار 200 ريال
- الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على وسائل النقل وعلى جدران الأماكن العامة أو أي من مكوناته أو موجوداته دون ترخيص 100 ريال، وفي حال التكرار 200 ريال
- وضع عبارات أو صور على وسائل النقل فيها إثارة للعنصرية، أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية 100 ريال، وفي حال التكرار 200 ريال
- وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص 100 ريال، وفي حال التكرار 200 ريال
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