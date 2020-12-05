مسح واستكشاف ومكافحة الجراد والآفات المهاجرة بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التصدي لآفة الجراد الصحراوي تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أعمالها، وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حيث تعمل أكثر من 15 فرقة مكافحة و5 فرق إشرافية مدعومة بإسناد طائرة الاستكشاف والمكافحة الجوية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى المهابي، أن هناك جهودا جبارة بدعم وتوجيه من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المهندس سعيد الغامدي، مشيرا إلى أن محافظة الليث استقبلت منذ أواخر نوفمبر الماضي وحتى الآن ما يفوق 7 أسراب من الجراد الصحراوي الأحمر غير الناضج القادم من شرق أفريقيا، وانتشر على نطاق واسع بالمحافظة بحثا عن الغطاء النباتي، حيث تعقبت الفرق الميدانية معظم الأسراب لتحديد مواقع جثومها ومكافحتها، وشوهدت في مراكز شرق المحافظة بجدم ومبشع والوطيات والسعدة ويلملم والمواقع المجاورة، وما تزال الفرق الميدانية تعمل على مدار اليوم بالتنسيق والمناوبة والتجاوب السريع مع المتضررين بالمكافحة العاجلة.

وبين أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قدمت خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الالكتروني «بلغ»، لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ، ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط: (https://web.mewa.gov.sa/ucs/)، أو عبر خدمة الواتس اب من خلال الرقم: (0530233560).

ودعت وزارة البيئة أصحاب النحل والمواشي بالابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد، إذ ستبدأ أعمال المكافحة الجوية والأرضية، مهيبة جميع أصحاب الثروات النحلية والماشية بالابتعاد عن مواقع الجثوم، وذلك لتسهيل مهمة المكافحة وعدم إشعال النيران من قبل أصحاب المزارع، والذي يزيد من تشتيت الأسراب وانتشارها بالمحافظة، مما يصعب السيطرة عليها، مشددة على أهمية تعاون الجميع للحفاظ على سلامة المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي الذي تستفيد منه المناحل والمواشي.