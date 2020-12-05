شكرا لقرائتكم خبر مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يبهر السفير الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، أمس، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يقام في نسخته الثالثة بملهم شمال مدينة الرياض.

وأبدى السفير إعجابه بالمهرجان، وتجول في أروقته، والتقى الصقارين، حيث تعرف على أنواع الصقور وفئاتها، وتابع مجموعة من الصقور أثناء قطعها مسافة شوط مسابقة الملواح، البالغة 400 م.

كما زار أجنحة الجهات المشاركة، مثل المركز الوطني للعمليات الأمنية، ووزارة الداخلية، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وتعرف على آلية (الفار) المستخدمة في تحكيم المسابقة، وأجهزة قياس المسافة والسرعة وتحرك الطير في الملواح، و التقط صورا تذكارية مع الصقور، واصفا مهرجان الملك عبدالعزيز بالمثير للإعجاب والمتميز بتنظيمه.

وهنأ السفير الفرنسي نادي الصقور السعودي على حسن التنظيم لهذا المهرجان، والذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي تمكن من دخول موسوعة جينيس العالمية في النسختين السابقتين.