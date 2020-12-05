مبادرات للتطوع السعودي تعزز قيم المواطنة والعطاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثرت المملكة وهي تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء بـ»اليوم العالمي للتطوع» أمس، المشهد المحلي بتفعيل «يوم التطوع السعودي»، تعزيزا لقيم العمل التطوعي الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة الطموحة، ليكون وفق نهج مجود يحفز على التبني المجتمعي والتنظيم والتمكين وصولا إلى مليون متطوع ومتطوعة نهاية 2030.

وتغطي الفعالية الموسومة بـ»عطاء وطن» بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مناطق المملكة الـ13، في مسعى غايته إدراك الأثر الإيجابي الفاعل للعمل التطوعي على الفرد والمجتمع، حيث أدرجت الوزارة 5 مبادرات على مستوى مناطق المملكة ضمن «يوم التطوع السعودي» 2020.

وسعت الوزارة من خلال تفعيل «يوم التطوع السعودي» بدءا من هذا العام 2020 ولمدة 3 أعوام متتالية، إلى تحفيز وتمكين التطوع، وأطرت مضامين الفعالية بدليل إرشادي لمساعدة مختلف القطاعات في آلية المساهمة وتدشين عدد من المبادرات الميدانية، فضلا عن دعم الجهات المشاركة بما يجسد قيم المواطنة والعطاء.

ولكون المواطن محور التنمية الأول، تهدف الفعالية التي تتولى إدارة مهامها الوزارة وفروعها ومراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات والفرق التطوعية بالمناطق، إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع ورفع وعي أفراده بذلك، وتفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي وتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة، إلى جانب بناء منظومة أدلة إرشادية تسهم في تفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي، والمضي قدما ليصل عدد المتطوعين إلى المليون متطوع في 2030.

وتأتي فعالية «يوم التطوع السعودي» امتدادا لمبادرات الوزارة المتعلقة بالعمل التطوعي، ومن بينها تدشين منصة العمل التطوعي في 31 مارس الماضي، إذ تعد بيئة آمنة لتنظيم وضبط العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية في القطاعات الحكومية وغير الربحية والخاصة، إضافة إلى إسهامها في وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر.

مبادرات على مستوى المناطق ضمن «يوم التطوع السعودي» 2020: