القيادة تهنئ رئيس فنلندا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية فنلندا ساولي نينستو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية بعثها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس جمهورية فنلندا ساولي نينستو، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية فنلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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