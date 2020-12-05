شكرا لقرائتكم خبر «الشؤون البلدية» تستند على مبادرات التحول الوطني لتحسين المشهد الحضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكللت مساعي المملكة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع بالنجاح، إذ شهدت تطورا كبيرا في بناء مجتمع حيوي بيئته عامرة منذ إطلاق رؤية 2030، ولأن المشاهدات اليومية عامل مهم في مستوى المعيشة لسكان المدن، تضمنت أهداف الرؤية تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية للارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية المقدمة لأفراد المجتمع. وتولى برنامج التحول الوطني هذا الهدف بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتوفير بيئة صحية مستدامة من خلال تحسين المشهد الحضري للأماكن العامة والمجتمعية، كالمسطحات الخضراء والحدائق، حتى يتمكن الجميع من التمتع بها، وفرض المبادئ التوجيهية المعمارية للمباني والطرق لضمان جمالية المناظر، والحد من المناظر المسببة للانزعاج، مثل مكبات النفايات ومخلفات البناء.

تعزيز الاستثمار

وفي إطار جهود برنامج التحول الوطني، أطلقت الوزارة بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، لعرض الفرص الاستثمارية كافة عبر منصة واحدة، لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي يعلن عنها في مختلف مناطق المملكة، ولرفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع الأمانات والبلديات، أطلقت البوابة الالكترونية الموحدة «بلدي»، وذلك ضمن مبادرات تسريع المشاريع التنموية والاقتصادية وجذب الاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

وتسعى الوزارة عبر مبادرات التحول الوطني لإزالة عناصر التشوه البصري الأكثر شيوعا في المدن، كما عملت على حل مشكلة الأراضي الفضاء عن طريق صياغة نظام جديد يلزم أصحابها برصفها وتسويرها أو استغلالها لتكون مساحات إعلانية، إذ نفذت عددا من الحملات التفتيشية لضمان سير الأمور كما يجب، وحملات للشراكة والمسؤولية المجتمعية للمشاركة في إزالة بعض عناصر التشوه البصري.

تحسين المشهد البصري

وبالتزامن مع المبادرات التي تهدف إلى إبراز جمال المدن السعودية، كان للمساحات الخضراء وتشجير الأماكن العامة الشق الآخر من إنجازات برنامج التحول الوطني الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري، بجهود جبارة تقودها الوزارة بالتعاون مع الأمانات والبلديات التابعة لها وشركاء القطاع البلدي.

وحرصت الوزارة على زيادة المسطحات الخضراء، مما أسهم في رفع معدل نصيب الفرد من الساحات والأماكن العامة، وزيادة نسبة رضا السكان عن المشهد الحضري في المدن. ولتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، من تنمية للاقتصاد الوطني وتميز في الخدمات الحكومية وارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية المقدمة لأفراد المجتمع، أطلقت «الشؤون البلدية والقروية»، من خلال برنامج التحول الوطني، بوابة الاستثمار البلدي «فرص» لاستعراض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرح من قبل الأمانات والبلديات، وتوسيع قاعدة المتنافسين عليها من خلال استقطاب استثمارات للمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية في المدن.

إصلاحات بيئة الأعمال

وضمن إطلاق ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» مطلع العام الحالي لتعزيز ثقافة الاستثمار البلدي في مختلف القطاعات، تضمن جلسات حوارية وورش عمل متخصصة مع نخبة من المتحدثين للحديث عن دور الاستثمارات البلدية في تنمية المدن، إذ صاحب الملتقى معرض تشارك به الوزارة وجميع الأمانات والبلديات التابعة والجهات الحكومية المنظمة والصناديق التمويلية الممكنة وشركاء القطاع البلدي، لاستعراض مبادرات تنمية الاستثمارات البلدية المضمنة في برنامج التحول الوطني، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والصناديق الممولة لرفع مستوى التنمية والاستثمار بالمدن، إضافة إلى استعراض التوجهات المستقبلية للاستثمار البلدي، وتوسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها، وعرض آليات الاستثمار البلدي والفرص التي تطرحها الأمانات والبلديات.

وساهمت تلك المبادرات الاستثمارية في تحقيق المملكة للمركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال، وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية، وعرض جميع الفرص الاستثمارية على مستوى القطاع البلدي في منصة واحدة، فضلا عن إضافة خاصية تأجير العقارات البلدية لإقامة الأنشطة والفعاليات الموقتة في المجالات المختلفة، مما نتج عنها تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البلدي.

بوابة وطنية داعمة

ولضمان ارتقاء جودة الخدمات المقدمة في المدن، أطلقت الوزارة البوابة الالكترونية الموحدة «بلدي» ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، وذلك بالتعاون مع 17 أمانة و268 بلدية لتكون بوابة وطنية داعمة للمجتمع البلدي، إذ تشمل بوابة «بلدي» في المرحلة الحالية ثلاث خدمات رئيسية.

واستطاعت إنجازات برنامج التحول الوطني وضع خطة واضحة وأن تخطو خطواتها الأولى في طريق تحسين المشهد الحضري، بمعالجة عناصر التشوه البصري وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، إذ يسعى البرنامج نحو تجسيد رؤية 2030 باعتبارها منهجا وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، إذ يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجا رائدا على المستويات كافة.

وتأتي مبادرات منظومة الشؤون البلدية والقروية ضمن جهود برنامج التحول الوطني التي يجري تنفيذها من خلال مبادرات عدة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ساهمت في تحول المملكة نحو العصر الرقمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوليد الوظائف وزيادة المحتوى المحلي.

15 عنصرا لإزالة التشوه البصري في المدن منها:

حفر الشوارع

أعمدة الإنارة

اللوحات الدعائية المعطوبة

أعمال الهدم والحفر

مخلفات البناء

الكتابات على جدران الأماكن العامة

المظلات والهناجر الحديدية المخالفة

السيارات التالفة

اللوحات التجارية المخالفة

تحسين مظهر حاويات النفايات

الحد من ظاهرة الباعة الجائلين وتنظيمهم

تقليم الأشجار

وضع الحواجز العازلة على مواقع البناء

3 خدمات رئيسة تقدمها بوابة «بلدي»:

تفاعلية تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الكترونية تساعد على تقديم الطلبات الالكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخداما معلوماتية لدعم المستفيدين في اتخاذ القرارات ذات العلاقة، مما يسهم في تحسين مستوى الرضا عن القطاع البلدي

إصلاحات وترميم من خلال مبادرات التحول الوطني:

6,7 ملايين م2 من حفر الشوارع موزعة على مناطق المملكة

3,5 ملايين متر طولي من الأرصفة المتهالكة

1,22 مليون عمود إنارة

761 ألف لوحة دعائية مخالفة

1,8 مليون حاوية نظافة داخل الأحياء

65,8 مليون م3 من أعمال الهدم والحفر في الأراضي الفضاء

138 ألف سيارة تالفة ومهملة أزيلت بالشوارع

809 آلاف م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام

44 ألف موقع عولج به وضع الباعة الجائلين

إصلاح الحدائق والمسطحات الخضراء بالمناطق:

6 ملايين م2 في حائل

4.7 ملايين م2 في الشرقية

4 ملايين م2 في الشمالية

إصلاح ملاعب الأطفال في الحدائق والأماكن العامة:

450 ألف م2 في الأحساء

281 ألف م2 في الباحة

168 ألف م2 في الرياض

زيادة المسطحات الخضراء خلال 2019:

600 ألف شجرة موزعة على 70 شارعا رئيسيا وفرعيا في مختلف المناطق

3.85 ملايين م2 من المتنزهات والحدائق العامة والمناطق المفتوحة والساحات العامة

37,4 مليون م2 مساحة المزروعات موزعة على مختلف مدن المملكة

زيادة المسطحات الخضراء خلال 2020: