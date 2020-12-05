شكرا لقرائتكم خبر رئاسة الحرمين تستقبل متطوعي تعليم مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من متطوعي إدارة النشاط الاجتماعي (وحدة التطوع) التابعة لتعليم مكة المكرمة.

ونوه مدير إدارة تنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة خالد الشلوي، إلى أهمية مشاركة المتطوعين وما يقدمونه لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الرئاسة العامة لتحقيق أحد أهم أهدافها الاجتماعية، وتسخير طاقات الأفراد وبناء الإنسان وتوجيهه إلى إنماء واقعه نحو واحدة من أهم الأهداف النبيلة، والوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنويا، واستنادا إلى عمق الحرمين الشريفين وبعدهما الإسلامي والتوجيهي والإرشادي.

من جانبهم عبر متطوعو النشاط الاجتماعي بتعليم مكة عن بالغ سعادتهم بالعمل التطوعي بالمسجد الحرام، لما له من عظيم الأجر والثواب عند المولى عز وجل، مؤكدين أهمية إشغال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع عليهم وعلى حياتهم العلمية والمهنية، والأثر الكبير الذي تحدثه المشاركة التطوعية.