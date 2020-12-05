281 ألف مخالفة على المطاعم في عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت أنشطة التفتيش الصحي البيئي التي نفذتها فرق أمانات وبلديات المناطق تسجيل 281,612 مخالفة على محلات تقديم الأغذية المطبوخة في 1440هـ، كما أحيل 410,702 عامل للفحص الطبي وسجلت 571 حالة مرضية، وذلك بحسب إحصاءات وزارة الشؤون البلدية والقروية. مخالفات المطاعم في 1440هـ إجمالي المخالفات: 281,612

العمال المحالون للكشف الطبي: 410,702

الحالات المرضية: 571

عدد الزيارات التفتيشية: 867,495

عدد الشهادات الصحية الممنوحة: 507,913 الرياض المخالفات: 205‪,833 الحالات المرضية: 35 الشرقية المخالفات: 97,6‪26 الحالات المرضية: 226 ‪مكة المكرمة المخالفات: 72,8‪94 الحالات المرضية: 137 ‪القصيم المخالفات: 24,5‪84 الحالات المرضية: 16 المدينة المنورة المخالفات: 21,4‪67 الحالات المرضية: 2 جازان المخالفات: 21,2‪97 الحالات المرضية: 6 عسير المخالفات: 18,6‪35 الحالات المرضية: 71 تبوك المخالفات: 11,8‪52 الحالات المرضية: 1 نجران المخالفات: 680‪8 الحالات المرضية: 15 الباحة المخالفات: 352‪1 الحالات المرضية: 55 حائل المخالفات: 347‪9 الحالات المرضية: 4 الحدود الشمالية المخالفات: 298‪0 الحالات المرضية: 0 الجوف المخالفات: 202‪5 الحالات المرضية: 3

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