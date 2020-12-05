- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - رصد المهتمان بالطقس بندر الشراري وماجد الفالح، مساء اليوم، مقاطع تبين لحظة تكون إعصارًا قمعيًا "تورنيدو" شرق مدينة سكاكا.
وقال "بندر الشراري": "ظهور إعصار مصغر (تورنيدو) جنوب شرق سكاكا غرب خوعا الساعة 2 الظهر السبت 5 /12 / 2020".
وبيّن ماجد الفالح: "إعصار الروسان شرق سكاكا بمنطقة الجوف، تم تصوير هذا المقطع من أحد أقاربي جهة محطة الروسان، وهو عبارة عن دوامة هوائية استمرت قرابة الدقيقة، ولم تخلف ولله الحمد أي أضرار، سواء مادية أو بشرية".
وتكون الإعصار لحظة تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتج عنه هطول أمطار غزيرة شرق وشمال منطقة الجوف، وشهدت بعض من مراكزها تساقط لحبات البرد".
ويعرف الإعصار القمعي بـ"العاصفة الهوائية العنيفة"، التي تتميز بغيمة مخروطية دوارة، وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول "التورنيدو". سكاكا الجوف إعصار قمعي إعصار
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 08:58 PM"الشراري" و"الفالح" يوثقان لحظة إعصار "تورنيدو" شرق سكاكا
رصد المهتمان بالطقس بندر الشراري وماجد الفالح، مساء اليوم، مقاطع تبين لحظة تكون إعصارًا قمعيًا "تورنيدو" شرق مدينة سكاكا.
وقال "بندر الشراري": "ظهور إعصار مصغر (تورنيدو) جنوب شرق سكاكا غرب خوعا الساعة 2 الظهر السبت 5 /12 / 2020".
وبيّن ماجد الفالح: "إعصار الروسان شرق سكاكا بمنطقة الجوف، تم تصوير هذا المقطع من أحد أقاربي جهة محطة الروسان، وهو عبارة عن دوامة هوائية استمرت قرابة الدقيقة، ولم تخلف ولله الحمد أي أضرار، سواء مادية أو بشرية".
وتكون الإعصار لحظة تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتج عنه هطول أمطار غزيرة شرق وشمال منطقة الجوف، وشهدت بعض من مراكزها تساقط لحبات البرد".
ويعرف الإعصار القمعي بـ"العاصفة الهوائية العنيفة"، التي تتميز بغيمة مخروطية دوارة، وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حول "التورنيدو".
، "الشراري" و"الفالح" يوثقان لحظة إعصار "تورنيدو" شرق سكاكا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشراري" و"الفالح" يوثقان لحظة إعصار "تورنيدو" شرق سكاكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.