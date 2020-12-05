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محمد بن مسعود - الدمام - تعادل فريق الباطن الأول كرة القدم مع ضيفه التعاون بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
تمكن الباطن من إحراز هدف التقدم في وقت مبكر من زمن الشوط الأول عن طريق لاعبه فابيو أبرو، وذلك في الدقيقة الثالثة، وجاء الهدف بعد متابعته لكرة عرضية إثر ركلة ركنية ليكملها إبرو في شباك التعاون .
ولم يوفق لاعبو التعاون في إدراك نتيجة المباراة حتى الدقيقة 84 كاد أبو سبعان أن يحقق هدف التعادل بعد تسديدة لركلة ثابتة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس بصعوبة.
وقبل أن يتمكن زميله سميحان النابت من تسجيل هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 90+2 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.
بتلك النتيجة بلغ التعاون للنقطة العاشرة في المركز السادس، وبقي الباطن تاسعاً برصيد 8 نقاط .الباطن التعاون
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 07:50 PMبهدف قاتل.. التعاون يلحق بالتعادل أمام الباطن
تعادل فريق الباطن الأول كرة القدم مع ضيفه التعاون بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
تمكن الباطن من إحراز هدف التقدم في وقت مبكر من زمن الشوط الأول عن طريق لاعبه فابيو أبرو، وذلك في الدقيقة الثالثة، وجاء الهدف بعد متابعته لكرة عرضية إثر ركلة ركنية ليكملها إبرو في شباك التعاون .
ولم يوفق لاعبو التعاون في إدراك نتيجة المباراة حتى الدقيقة 84 كاد أبو سبعان أن يحقق هدف التعادل بعد تسديدة لركلة ثابتة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس بصعوبة.
وقبل أن يتمكن زميله سميحان النابت من تسجيل هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 90+2 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.
بتلك النتيجة بلغ التعاون للنقطة العاشرة في المركز السادس، وبقي الباطن تاسعاً برصيد 8 نقاط .
، بهدف قاتل.. التعاون يلحق بالتعادل أمام الباطن ،
المصدر : الخليج 365
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