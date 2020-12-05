محمد بن مسعود - الدمام - حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح مجانية وطواعية كشفت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، سعر بيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا طبقاً لوكالة "تاس".

وقال نائب وزير الصحة، أليكسي كوزنيتسوف، للصحفيين، إن سقف سعر البيع للقاح، الذي صممه مركز "غاماليا" العلمي الطبي الروسي، (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم تم تسجيله بشكل رسمي) سيشكل 1942 روبلاً (26,15 دولار أمريكي) مقابل مكوني اللقاح الاثنين.

وأكد المسؤول أن حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح المذكور ستكون مجانية وطواعية حصرًا.وزارة الصحة الروسية لقاح سبوتنيك V تعرّف على سعر اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-05 كشفت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، سعر بيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا طبقاً لوكالة "تاس".

وقال نائب وزير الصحة، أليكسي كوزنيتسوف، للصحفيين، إن سقف سعر البيع للقاح، الذي صممه مركز "غاماليا" العلمي الطبي الروسي، (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم تم تسجيله بشكل رسمي) سيشكل 1942 روبلاً (26,15 دولار أمريكي) مقابل مكوني اللقاح الاثنين.

وأكد المسؤول أن حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح المذكور ستكون مجانية وطواعية حصرًا. 05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 06:02 PM حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح مجانية وطواعية حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح مجانية وطواعية كشفت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، سعر بيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا طبقاً لوكالة "تاس".

وقال نائب وزير الصحة، أليكسي كوزنيتسوف، للصحفيين، إن سقف سعر البيع للقاح، الذي صممه مركز "غاماليا" العلمي الطبي الروسي، (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم تم تسجيله بشكل رسمي) سيشكل 1942 روبلاً (26,15 دولار أمريكي) مقابل مكوني اللقاح الاثنين.

وأكد المسؤول أن حملة تطعيم المواطنين الروس باللقاح المذكور ستكون مجانية وطواعية حصرًا. ، تعرّف على سعر اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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