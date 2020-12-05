، مجموعة علمية بريطانية: لقاح كورونا يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشفت المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية المتخصصة، عن المدة الزمنية التي يوفرها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ما ينطبق على لقاحات الإنفلونزا العادية ينطبق مبدئياً على لقاحات كورونا.
وأشارت المجموعة إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تضمن مناعة لثلاثة أشهر، لافتة إلى أنها قد تستمر لفترة أطول لدى بعض الحالات، ومشددة إلى أن مدة المناعة الطبيعية إزاء العدوى ليست معروفة بشكل دقيق.
وأوضحت المجموعة التي تقدم استشارات للحكومة البريطانية، أن الإصابات المتكررة بالفيروسات بعد مرور بضعة أشهر إلى عام على التلقيح مثلما يحدث مع الإنفلونزا الشتوية السنوية، بحسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز" بريطانية.
وأكدت أن ذلك دليلًا على أن المناعة تضعف تدريجياً بعد فترة معينة، تتباين مدتها حسب الحالات والأشخاص، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على لقاحات فيروس كورونا.
وكانت مختبرات لقاح "موديرنا" قد أشارت قبل أيام إلى أن اللقاح الذي تعمل على صناعته يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر، وقد تستمر لمدة تصل إلى عام لدى بعض الحالات، مشيرة إلى أنها ستجري المزيد من التجارب العملية لحسم هذا الأمر.لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد
مجموعة علمية بريطانية: لقاح كورونا يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-05
كشفت المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية المتخصصة، عن المدة الزمنية التي يوفرها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ما ينطبق على لقاحات الإنفلونزا العادية ينطبق مبدئياً على لقاحات كورونا.
وأشارت المجموعة إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تضمن مناعة لثلاثة أشهر، لافتة إلى أنها قد تستمر لفترة أطول لدى بعض الحالات، ومشددة إلى أن مدة المناعة الطبيعية إزاء العدوى ليست معروفة بشكل دقيق.
وأوضحت المجموعة التي تقدم استشارات للحكومة البريطانية، أن الإصابات المتكررة بالفيروسات بعد مرور بضعة أشهر إلى عام على التلقيح مثلما يحدث مع الإنفلونزا الشتوية السنوية، بحسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز" بريطانية.
وأكدت أن ذلك دليلًا على أن المناعة تضعف تدريجياً بعد فترة معينة، تتباين مدتها حسب الحالات والأشخاص، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على لقاحات فيروس كورونا.
وكانت مختبرات لقاح "موديرنا" قد أشارت قبل أيام إلى أن اللقاح الذي تعمل على صناعته يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر، وقد تستمر لمدة تصل إلى عام لدى بعض الحالات، مشيرة إلى أنها ستجري المزيد من التجارب العملية لحسم هذا الأمر.
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
05:54 PM
أكدت أنها قد تصل لفترة أطول في بعض الحالات
كشفت المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية المتخصصة، عن المدة الزمنية التي يوفرها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ما ينطبق على لقاحات الإنفلونزا العادية ينطبق مبدئياً على لقاحات كورونا.
وأشارت المجموعة إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تضمن مناعة لثلاثة أشهر، لافتة إلى أنها قد تستمر لفترة أطول لدى بعض الحالات، ومشددة إلى أن مدة المناعة الطبيعية إزاء العدوى ليست معروفة بشكل دقيق.
وأوضحت المجموعة التي تقدم استشارات للحكومة البريطانية، أن الإصابات المتكررة بالفيروسات بعد مرور بضعة أشهر إلى عام على التلقيح مثلما يحدث مع الإنفلونزا الشتوية السنوية، بحسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز" بريطانية.
وأكدت أن ذلك دليلًا على أن المناعة تضعف تدريجياً بعد فترة معينة، تتباين مدتها حسب الحالات والأشخاص، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على لقاحات فيروس كورونا.
وكانت مختبرات لقاح "موديرنا" قد أشارت قبل أيام إلى أن اللقاح الذي تعمل على صناعته يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر، وقد تستمر لمدة تصل إلى عام لدى بعض الحالات، مشيرة إلى أنها ستجري المزيد من التجارب العملية لحسم هذا الأمر.
، مجموعة علمية بريطانية: لقاح كورونا يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة علمية بريطانية: لقاح كورونا يوفر مناعة لمدة ثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.