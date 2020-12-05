بالصور.. الأمطار تحول عرعر إلى لوحة طبيعية جمالية

هطلت، اليوم السبت، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة عرعر وعدد من المراكز والقرى التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض.

وتحولت مدينة عرعر إلى لوحة طبيعية جمالية عقب هطول الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

كما هطلت، صباح اليوم، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمِّ بنفعها أرجاء البلاد.

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