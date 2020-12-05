«ملتقى السكري 2020» بالسعودية.. تعزيز للوعي الصحي وتطوير للخدمات المساندة

افتتح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي فعاليات «الملتقى الافتراضي للسكري 2020م»، مساء أمس عبر الاتصال المرئي، والذي يستمر حتى الـ26 من ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال السكري من مختلف القطاعات الصحية في المملكة.

وأوضح الدكتور نهار العازمي؛ أن الملتقى يسعى إلى تعزيز الخبرات المحلية المتعلقة بداء السكري، وتعزيز الوعي والمعرفة والمفاهيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية لداء السكري، وكذلك تطوير الخدمات المساندة المقدمة لمرضى السكري، بالإضافة إلى تقديم ونشر الاستراتيجية الوطنية للسكري لتقديم الرعاية بالطريقة المثلى لمصابي داء السكري، وعرض أهم المواضيع الخاصة بداء السكري.

وأشار إلى أن المركز الوطني للسكري يعمل ليكون مركزًا مرجعيًّا رائدًا في السيطرة على داء السكري والوقاية منه؛ حيث يُعد مظلةً لتدعيم وتقوية التنسيق بين القطاعات الصحية في المملكة والقطاعات ذات العلاقة التي تعمل في مجال السكري، مضيفًا بأن الملتقى يُعد فرصة تجمع القطاعات الصحية لتعزيز الصحة العامة والوقاية ومكافحة داء السكري، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى الوصول بخدمات مصابي داء السكري إلى مصاف الدول المتقدمة.

من جانبه بين مدير عام المركز الوطني للسكري الدكتور سليمان الشهري أن الملتقى يتناول العديد من المحاور المتعلقة بالسكري منها؛ الأدلة الإرشادية السريرية الوطنية للسكري والجديد في داء السكري النوع الثاني خلال الأسبوع الأول، وكذلك الاستراتيجية السعودية للكشف المبكر عن داء السكري، والجديد في التحكم بداء السكري النوع الأول خلال الأسبوع الثاني، إلى جانب مناقشة المعايير القياسية السعودية والجودة لمراكز السكري خلال الأسبوع الثالث، وتسليط الضوء على التكنولوجيا وداء السكري خلال الأسبوع الرابع.

يُذكر أن الملتقى يتضمن أربع ورش عمل تتعلق بالتثقيف الصحي لداء السكري والتغذية السريرية لداء السكري، والقدم السكرية والصيدلة السريرية في داء السكري، فيما اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للفعالية 30 ساعة للتعليم الطبي للممارسين الصحيين، ويمكن التسجيل بالملتقى عبر الرابط: https://conferences.shc.gov.sa.

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