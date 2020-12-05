الحصيني: أمطار وحبّات برد على مناطق متفرقة من المملكة

لفت الراصد الجوي، عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، إلى تكوّن سحب رعدية، وسقوط أمطار وحبات برد على مناطق متفرقة من المملكة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أشار الحصيني إلى «سقوط أمطار وحبات برد، مع تكون سحب رعدية على أجزاء من محافظات (الدوادمي وشقراء والمجمعة)، لافتًا إلى أن تلك الأحوال الجوية في طريقها نواحي، ثادق ثم حريملاء فالعاصمة الرياض، ثم جنوب الرياض فرماح، ثم الصمان والمنطقة الشرقية».

وقال الحصيني: «من لديه مناسبة في أماكن مكشوفة يحتاط».

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