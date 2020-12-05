ضبط 35 مخالفة لتدابير «كورونا» وتكدس بالأسواق في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1309 جولات رقابية، و5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 35 مخالفة.

وتنوعت المخالفات ما بين 27 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بأعمال غسل وتطهير وتعقيم «1459» موقعًا، بمشاركة «469» فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام «285.884» لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، كما رفعت الأمانة «16.331» طنًّا من النفايات، وأزالت «11.004» أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة «9391» فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

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