ثلاث مدن تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لكنها سجلت لأول مرة منذ حوالي 8 أشهر عددًا أقل من المائتين.

ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 358526 حالة، من بينها 4010 حالات نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 603 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وكانت الوزارة أعلنت أيضًا تسجيل324 حالة تعافٍ إضافية، و14 حالة وفاة جديدة في البلاد.

وتصدرت الرياض أكثر المدن من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بتسجيل 56 حالة، تلتها المدينة المنورة بتسجيل 17 حالة، وجدة 17 حالة، ومكة المكرمة 12 حالة، وينبع 8 حالات، وحائل 5 حالات، وتبوك 4 حالات فقط.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي https://covid19.moh.gov.sa.

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