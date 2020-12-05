إعادة تحديد السرعة على «ممشى الهجرة».. و«أمانة المدينة» تناشد الالتزام

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم السبت، عن إعادة تحديد السرعة على طريق «ممشى الهجرة»، مؤكدة أهمية الالتزام بالسرعة المقررة.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت إمارة المنطقة: «بتوصية من لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، إعادة تحديد السرعة على طريق العباس بن عبادة (ممشى الهجرة)، لتكون 70 كم/س بدلًا من 80 كم/س».

وأكد البيان أن «التزامك بالسرعة المحددة يحافظ على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق، ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث المرورية».

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