من جانبه أوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم في المملكة في مجال الأنشطة والبرامج التي تعزز قيم النزاهة والتحذير من مخاطر الفساد على المجتمع. وأشاد بالجهود التي تبذلها أندية «نزاهة» التي يشارك فيها الطلبة تحت إشراف الجامعات وبالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث تقدم الصورة الحقيقية لشباب وشابات السعودية من خلال محاربتهم للفساد وتقديم برامج وأنشطة توعية. وأضاف أن مثل هذه المناشط تبرز مواهب الطلبة ومهاراتهم في مجالات عدة، وتمكنهم من المشاركة في المعارض والفعاليات والندوات داخل وخارج الجامعات، انطلاقاً من تفعيل دورهم الوطني والاجتماعي في التوعية ونشر مبادئ النزاهة.
من جهته، بين عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن اللقاء يقدم هذا العام جلسات حوارية، ومبادرات ومشاريع من جامعات ومؤسسات التعليم في السعودية، تصب في رؤية المملكة 2030، كما سيتم عرض مشاركات الطلاب والطالبات المتنوعة عبر المعرض الفني الافتراضي المصاحب للقاء. يذكر أن اللقاء سيشهد تكريم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لأندية «نزاهة» بمؤسسات التعليم، إضافة إلى عرض مرئي لأنشطة وبرامج هذه الأندية، وتقديم مشهد تمثيلي توعوي.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يرعى اللقاء الافتراضي السنوي الرابع لأندية نزاهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.