

الرياض 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

اختتم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أشواط مسابقة الملواح التأهيلية للسعوديين (محترفين وملاك) اليوم بعد أن أقام خمسة أشواط، تنافس 282 صقراً على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وخصص المهرجان في يومه الثامن شوطين لفئة جير بيور فرخ للملاك، في الأول تصدر الصقر "غصاب" لمالكه عادل بن صالح العريفج، وقطع مسافة السباق البالغة 400 متر في 17 ثانية و 720 جزءاً من الثانية، فيما فاز بالشوط الثاني الصقر "الحبابي" لمالكه فهد عبدالله هجرس الصخابرة، بزمن 17 ثانية و 397 جزءاً من الثانية.

فيما كانت الأشواط الثلاثة المتبقية لفئة جير بيور قرناس للملاك، في الشوط الأول فاز بالصدارة الصقر "نهاش" للصقار ثقل بن هجرس الدوسري، بزمن 17 ثانية و 25 جزءاً من الثانية، وفي الشوط الثاني ظفر بصدارته الصقر "عنتر" لمالكه سالم مهذل القحطاني، وقطع السباق في 17 ثانية و 199 جزءاً من الثانية، وحل الصقر "الرنج" لمالكه ناصر بن عبدالله الصخابرة الدوسري بطلاً للشوط الثالث للجير بيور قرناس، بزمن 17 ثانية و 336 جزءاً من الثانية.

يذكر أن نادي الصقور السعودي -الجهة المنظمة للمهرجان- يكرّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

// انتهى//

19:37ت م

0105





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يختتم الأشواط التأهيلية لملواح السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.