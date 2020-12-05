السعودية اليوم / محافظ حبونا يرعى توقيع شراكات مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع



نجران 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

رعى محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم توقيع شراكات مجتمعية تطوعية بين جمعية ليث للإنقاذ ونادي حبونا الرياضي ، ولجنة التنمية الاجتماعية ، وجمعية "شآبيب رحمة" ، وجمعية البر الخيرية، تزامناَ مع فعاليات اليوم العالمي والسعودي للتطوع بالمحافظة.

وأكد محافظ حبونا أهمية تفعيل الأعمال التطوعية والخيرية وتوحيد الجهود بين جميع الجمعيات الأهلية بالمحافظة لتحقيق التكامل وتعزيز جوانب العمل التطوعي والخيري بما يدعم التنمية المجتمعية ويخدم جميع شرائح المجتمع وفق رؤية المملكة 2030.

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19:21ت م

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