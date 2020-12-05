شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تنفذ 184 برنامجًا تطوعيًا لتعزيز المسؤولية المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من تحقيق كافة المؤشرات المسندة لها المتعلقة بالعمل التطوعي والقطاع الغير ربحي بالمملكة.

جاء ذلك من خلال المبادرات والفعاليات التطوعية التي تنفذها الوزارة، والتي تستهدف تعزيز شراكتها المجتمعية مع المتطوّعين، وتعزيز دورها المنوط لها في المسؤولية المجتمعية، وتحفيز ودعم المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تطلقها وتمثل قيمة إضافية للمتطوّعين والمجتمع.

وتؤكد أرقام الأعمال التطوعية المنفذة من قبل الوزارة والمنظمات التي تشرف عليها، تحقيق الوزارة لكافة المؤشرات المتعلقة بالعمل التطوعي والقطاع الغير ربحي بالمملكة، حيث بلغ عدد المتطوعين في المنظمات التي تشرف عليها الوزارة 5569 متطوعًا، فيما بلغ عدد الساعات التطوعية في المنظمات التي تشرف عليها الوزارة 205450 ساعة، وإجمالي عدد البرامج التطوعية المنفذة في المنظمات التي تشرف عليها الوزارة 184 برنامجًا

في حين، بلغ إجمالي الفرص التطوعية المطروحة عبر المنصة الوطنية للتطوع 531 فرصة، ومجموع القيمة الاقتصادية للفرص المطروحة عبر المنصة الوطنية للتطوع بلغ نحو 35807، وعدد مدراء التطوع الذين تم تدريبهم لإدارة العمل التطوعي في الوزارة وفروعها 29 مديرًا.

وكشفت الوزارة بأنها تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة نسبة المساهمة المجتمعية واستغلال الطاقات الوطنية بالشكل الأمثل من خلال تفعيل العمل التطوعي وفق منهجية واضحة واستراتيجية محددة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف رفع مستوى مشاركتها في الأعمال البيئية والزراعية لخدمة مشروعات بيئية وتوعوية تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

في الإطار نفسه، أكدت الوزارة بدء التشغيل التجريبي لوحدة التطوع في الوزارة وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكذلك بدء تأسيس وحدات التطوع في الجمعيات الأهلية التي تقع تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة. بالإضافة إلى تفعيل التطوع في وكالات الوزارة وفروعها وتدريب الكوادر البشرية لإدارة العمل التطوعي وفق ممارسات المعيار الوطني السعودي للتطوع.

الجدير بالذكر أن اليوم السبت الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٠م، هو يوم التطوع السعودي والعالمي، والذي ينطلق تحت شعار حملة "عطاء وطن"، وقد أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدءًا من هذا العام 2020 ولمدة 3 أعوام متتالية، كمشروع وطني تقود فيه الوزارة القطاعات المختلفة للمساهمة في إبراز دور المتطوعين والاحتفاظ بهم والمضي قدمًا للوصول إلى مليون متطوع في 2030، كما أطلقت الوزارة شعار خاص بهذا اليوم ليشمل جميع القطاعات، وتشارك به الجهات الحكومية كيوم وطني للتطوع.