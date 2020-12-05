2020-12-05

متسابق يطرح قعودًا أرضًا خلال 7 ثوانٍ في مسابقة مهرجان الإبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

زاوية مائلة وخبرة دفعت محمد بن ناجي الصخابرة لطرح “قعود” أرضًا خلال سبع ثوانٍ فقط من دخوله ساحة النزال، وذلك خلال فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقيم مسابقة “القعود قعودك” لجمهور منافسات المهرجان، والتي تعمد إلى طرح مجموعة من “القعدان” داخل سياج مغلق، لتتيح للمتشارك “نزال” هدفه.

وقال الصخابرة: إن طرح القعود فن وتكتيك، بالإضافة إلى الخبرة في هذا المجال زاوية الدخول المائلة على القعود وطريقة شد الذيل، وبكل افتخار أكد الصخابرة أنه يمتلك هذه الخبرة، الأمر الذي دفعه للمشاركة بدون أي تردد.

ونوه إلى أنه سوف يقدم الجائزة كرامة لأبناء عمه المشاركين في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وشارك الصخابرة “النزال” مشاركين آخرين تمكنا أيضًا من طرح “القعود”، ولكن بفارق زمني مختلف.

وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد طرح المسابقة للمرة الأولى في نسخة العام الماضي.

