- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المرور: الالتزام بالسرعة المحددة يحافظ على السلامة ويقلل من الحوادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرور: الالتزام بالسرعة المحددة يحافظ على السلامة ويقلل من الحوادث
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد المرور السعودي التأكيد على أهمية الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق؛ لأنه يحافظ على السلامة، ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث المرورية.
كما ذكر المرور أن عدم تجديد الرخصة في وقتها، وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا، يفرض على قائد المركبة غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.
وكانت إدارة المرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الإدارة أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي:
– الانشغال مع بقية ركاب المركبة.
– تأمل المناظر الخارجية.
– محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة.
– كذلك استخدام الهاتف المحمول.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: الالتزام بالسرعة المحددة يحافظ على السلامة ويقلل من الحوادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.