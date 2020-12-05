المرور: الالتزام بالسرعة المحددة يحافظ على السلامة ويقلل من الحوادث

2020-12-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد المرور السعودي التأكيد على أهمية الالتزام بالسرعة المحددة على الطريق؛ لأنه يحافظ على السلامة، ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث المرورية.

كما ذكر المرور أن عدم تجديد الرخصة في وقتها، وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا، يفرض على قائد المركبة غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

وكانت إدارة المرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.