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شكرا لقرائتكم زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة سواحل تركيا
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال مرصد قنديلي للزلازل إن زلزالاً بقوة 5.5 درجة وقع اليوم قبالة ساحل إقليم أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط.
وأضاف المرصد، في بيان له، اليوم السبت، أن مركز الزلزال كان على عمق 93.3 كيلومتر. وكان المرصد قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة، بحسب “رويترز”.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان أنطاليا وأقاليم مجاورة شعروا بالهزة. ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر أو أضرار لحقت بالمباني.
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