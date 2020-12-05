2020-12-05

منذ 8 أشهر .. إصابات كورونا دون الـ 200 والرياض تتصدر بـ 64 حالة فقط

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 358526 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 348562، وإجمالي حالات الوفاة 5954.

أما الحالات النشطة فبلغت 4010، منها 603 حالات حرجة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل (190) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وبذلك تتراجع الإصابات لأقل من 200 حالة خلال الـ 8 أشهر الماضية .

وأضافت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي للكشف عن مستجدات فيروس “كورونا”، أنه تم تسجيل (14) حالة وفاة، رحمهم الله، وتسجيل (324) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (348,562) حالة ولله الحمد.

أما توزيع الحالات الجديدة فكانت كالتالي:

الرياض 64 حالة، مكة المكرمة 36، المدينة المنورة 31، الشرقية 18، القصيم 9، عسير 8، نجران 7، تبوك 5، حائل 5، الجوف 3، جازان 2.



