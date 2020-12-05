، 6 إصابات في حادث تصادم بين مركبتين بـ"شفا الطائف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - باشرته 4 فرق وقُدمت الخدمة الإسعافية بالموقع ونُقلت حالة

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي اليوم، حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشفا بالطائف، نتج عنه ستة إصابات متنوعة، وجرى التعامل معها.

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف شادي عابد الثبيتي، أن الحادث وجهت له ثلاث فرق إسعافية، وفرقة عناية، بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وأضاف أنه عند وصول أول فرقة اتضح وجود ستة إصابات متنوعة بالموقع؛ وأسهم التدخل السريع في معاينة الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم، حيث نقلت حالة واحدة إلى المستشفى، فيما اكتفت بقية الحالات بما قُدم لهم من خدمة إسعافية في الموقع، ولم يرغبوا في النقل.

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