- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي اليوم، حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشفا بالطائف، نتج عنه ستة إصابات متنوعة، وجرى التعامل معها.
وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف شادي عابد الثبيتي، أن الحادث وجهت له ثلاث فرق إسعافية، وفرقة عناية، بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.
وأضاف أنه عند وصول أول فرقة اتضح وجود ستة إصابات متنوعة بالموقع؛ وأسهم التدخل السريع في معاينة الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم، حيث نقلت حالة واحدة إلى المستشفى، فيما اكتفت بقية الحالات بما قُدم لهم من خدمة إسعافية في الموقع، ولم يرغبوا في النقل.
الهلال الأحمر السعودي حادث تصادم
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 06:46 PM
باشرته 4 فرق وقُدمت الخدمة الإسعافية بالموقع ونُقلت حالة6 إصابات في حادث تصادم بين مركبتين بـ"شفا الطائف"
باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي اليوم، حادث تصادم بين مركبتين على طريق الشفا بالطائف، نتج عنه ستة إصابات متنوعة، وجرى التعامل معها.
وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف شادي عابد الثبيتي، أن الحادث وجهت له ثلاث فرق إسعافية، وفرقة عناية، بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.
وأضاف أنه عند وصول أول فرقة اتضح وجود ستة إصابات متنوعة بالموقع؛ وأسهم التدخل السريع في معاينة الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم، حيث نقلت حالة واحدة إلى المستشفى، فيما اكتفت بقية الحالات بما قُدم لهم من خدمة إسعافية في الموقع، ولم يرغبوا في النقل.
، 6 إصابات في حادث تصادم بين مركبتين بـ"شفا الطائف" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 6 إصابات في حادث تصادم بين مركبتين بـ"شفا الطائف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.