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سجّل العراق 1،898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 562.520 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 1.2411، فيما تم تسجيل 1.885 حالة شفاء جديدة، مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 491.657 حالة.
وقد سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية وفاة واحدة، و1.422 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1.030 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.العراق فيروس كورونا الجديد
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 06:06 PM
تسجيل 1.030 حالة تعافٍ في فلسطينالعراق: 1.898 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجّل العراق 1،898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 562.520 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 1.2411، فيما تم تسجيل 1.885 حالة شفاء جديدة، مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 491.657 حالة.
وقد سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية وفاة واحدة، و1.422 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1.030 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
، العراق: 1.898 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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