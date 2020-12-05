شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عسير يقف على مشاريع التنظيم والتطوير بمحايل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي مع رئيس بلدية محافظة محايل سعيد بن علي حافظ، على عدد من المشاريع التنموية التي تعكف البلدية على تنفيذها حالياً بالمحافظة والتي تستهدف عدة محاور رئيسية ستسهم في رفع مستوى التنظيم والتخطيط للمدينة.

وأكد أمين عسير خلال الجولة التفقدية التي قام بها للمواقع الجاري العمل عليها على أهمية المشاريع التي تستهدف التنظيم والتخطيط للمدن، لما تحدثه من نهضة تنموية كبيرة.

وأضاف أنه تمت مناقشة مشاريع استكمال طريق الحزام الدائري الغربي وربطه بالشرقي عن طريق جبل المقيصرة، ودراسة فتح طريق وادي دلوه وربط طريق الأحلام من الشرق بطريق جدة غرباً، ودراسة فتح طريق الأمير فيصل بن خالد وربط طريق الشعبين بطريق أبها من الغرب إلى الشرق، ودراسة فتح طريق جديد بمسمى الحزام الغربي للمدينة ويربط جنوب المحافظة بدءاً من حديقة الملك سلمان ومخططات الحيلة بشمال المحافظة على امتداد وادي حلي غرباً.

كما تمت مناقشة دراسة تطوير طريق الملك عبدالله والحركة المرورية داخل المدينة، دراسة تطوير طريق الملك عبدالعزيز، دراسة تطوير منطقة الصناعية القديمة، ونقل المصانع الخرسانية خارج نطاق المدينة بمخطط الصناعات المعتمد مؤخراً وربط كاميرات المطاعم والكافيهات والبوفيهات بغرفة المراقبة بالبلدية.

وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى رفع مستوى التنظيم والتخطيط والمساهمة في إحداث نهضة تنموية ورفع درجة الجذب السياحي الذي يعتبر رافداً اقتصادياً كبيراً وهاماً وكذلك التشجيع على إنشاء مشاريع استثمارية فضلاً عن المساهمة في نجاح الاستثمارات القائمة حالياً في المحافظة.