شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تقويم التعليم تحدد إجراءات دخول اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حددت هيئة تقويم التعليم إجراءات دخول اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بعد أن تم تدشين النظام رسميا مطلع ديسمبر الحالي. وبينت الهيئة أنه بعد اكتمال دخول المختبرين للقاعة ستوزَّع كراسات الأسئلة وبداخلها ورقة الإجابة، وهي استمارة تقرأ بالماسح الضوئي لذا يجب المحافظة على سلامتها وبعد ذلك وبناءً على تعليمات مشرف القاعة ستقوم بالتزامن مع زملائك بتعبئة الوجه الأول (صفحة المعلومات الشخصية) من الاستمارة والوجه الثاني هو صفحة الإجابة حيث يجب الاستماع جيدًا إلى تعليمات مشرف القاعة حول كيفية تعبئتها، بعد ذلك سيسمح للجميع بفتح كراسات الأسئلة والبدء في الاختبار، مشيرة إلى أنه في حالة كان لديك أي استفسار أو طلب مساعدة، ما عليك إلّا أن ترفع يدك ليأتي من يساعدك من المشرفين.

وأبانت أن جميع الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد (أ، ب، ج، د)، وينبغي عند أخذ الاختبار الورقي أن تُظلَّل دائرة الحرف المقابل للإجابة الصحيحة لكل سؤال في ورقة الإجابة بقلم رصاص من نوع HB-2، ولا يسمح أبدًا باستخدام قلم الحبر السائل أو الجاف، وستوزع أقلام الرصاص في قاعة الاختبار، ويفضل أن يـحضر المختبر معه قلم رصاص من نوع HB-2 وممحاة، احتياطا، مشيرة إلى أنه ستكون هناك قرابة 60 دقيقة بين دخول القاعة وبداية الاختبار لذا على المُخْتَبِر أن يكون مستعدًّا للجلوس قرابة 3 ساعات.

وأوضحت أنه يمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات. وأكدت أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن للمعلمين على رأس العمل أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس من حملة البكالوريوس التسجيل لأخذ هذا الاختبار بجزءيه التربوي العام والتخصص.