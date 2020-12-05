، الرياض.. ضبط 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة وتسجيل 19 إنذاراً ،

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ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الجاري، 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة، أغلبهم من العمالة المنزلية التي تعمل على غير صاحب العمل.
وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى إدارة الوافدين، تمهيداً لترحيلهم.
كما رصدت فرق التفتيش، 19 مخالفة وإنذاراً، شملت: عدم وجود تأمين طبي للسعوديين وتشغيل العمالة المنزلية، والعمل للحساب الخاص في نقل البضائع وخارج المحلات.
جاءت هذه المخالفات، خلال الحملات التفتيشية المشتركة التي نفذها مكتب عمل الرياض، وأسفرت عن تنفيذ أكثر من 40 زيارة ميدانية متفرقة على موقع حراج بن قاسم القديم، وأسواق الثميري، وموقع آخر جنوب الرياض.
ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المواطنين والمواطنات إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "معا للرصد"، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ المخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض
05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 05:48 PM
خلال تنفيذ فرق التفتيش أكثر من 40 زيارة ميدانية متفرقةالرياض.. ضبط 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة وتسجيل 19 إنذاراً
ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأسبوع الجاري، 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة، أغلبهم من العمالة المنزلية التي تعمل على غير صاحب العمل.
وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى إدارة الوافدين، تمهيداً لترحيلهم.
كما رصدت فرق التفتيش، 19 مخالفة وإنذاراً، شملت: عدم وجود تأمين طبي للسعوديين وتشغيل العمالة المنزلية، والعمل للحساب الخاص في نقل البضائع وخارج المحلات.
جاءت هذه المخالفات، خلال الحملات التفتيشية المشتركة التي نفذها مكتب عمل الرياض، وأسفرت عن تنفيذ أكثر من 40 زيارة ميدانية متفرقة على موقع حراج بن قاسم القديم، وأسواق الثميري، وموقع آخر جنوب الرياض.
ودعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المواطنين والمواطنات إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "معا للرصد"، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ المخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
، الرياض.. ضبط 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة وتسجيل 19 إنذاراً ،
المصدر : الخليج 365
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