محمد بن مسعود - الدمام - 05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442 04:58 PM بطلب من "زيدان".. بطلب من "زيدان".. ريال مدريد يسعى لاستقطاب المجري "دومينيك" تسعى إدارة ريال مدريد إلى التعاقد مع المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب لايبزيج، بطلب من زين الدين زيدان، الذي أبدى إعجابه الكبير بمستواه مؤخراً.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، السبت، أن سوبوسلاي تلقى اتصالاً هاتفياً من زيدان، من أجل إقناعه بقول فكرة اللعب في ريال مدريد خلال الموسم القادم.

وينتظر لايبزيج عروضاً رسمية من الفرق المهتمة بضم صانع اللعب، حيث إنه يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2022، وتبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون يورو. الكلمات المفتاحية ، بطلب من "زيدان".. ريال مدريد يسعى لاستقطاب المجري "دومينيك" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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