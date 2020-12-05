شاهد.. شاهقة مائية تضرب شرق ‎سكاكا

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):رصد مقطع فيديو شاهقة مائية تضرب شرق سكاكا، حيث حظي بتفاعل لافت من قبل المواطنين.
وكانت هيئة الأرصاد توقعت موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها لاحقاً الى منطقتي الرياض والشرقية وسماء غائمة جزئياً مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وأشارت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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