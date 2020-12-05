شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب مختص: هناك احتمال لإستبعاد المتعافين من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور عوض العمري استشاري الأمراض المعدية الفرق بين موقف المتعافي من الفيروس من اللقاح .
وأكد " العمري " في برنامج " إم بي سي في اسبوع " أنه من الصعب الآن تحديد موقف متعافي كورونا من اللقاح ، لأن هناك دراسات تؤكد أن المتعافي يظل في مناعة لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر .
وأشار أن هناك احتمال بإستبعاد المتعافين من اللقاح إذا كانت إصابتهم قريبة من وقت وصول اللقاح لأنهم لا زالوا مكتسبين الأجسام المناعية .
وحول مخاوف الآثار الجانبية ، أكد " العمري " أن هذه المخاوف ليست في محلها لأن اللقاح تم دراسته جيداً ويجب درء أي أفكار غير منطقية .
وقال أن اللقحات اختيارية وليست اجبارية لإعتبارات أخلاقية ، لكن لابد من توعية الناس لطمأنتهم .
وأشار أن الوضع حالي يدعو للتفاؤل بعد انخفاض عدد الإصابات في المملكة مقارنةً بعدة دول .
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