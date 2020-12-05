«الموارد البشرية»: يمكن الاستفادة من خدمة التأشيرات التعويضية للمنشآت في أحد النطاقين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، أنه إذا كانت المنشأة في أحد النطاقين الأخضر المرتفع أو البلاتيني فيمكن الاستفادة من خدمة التأشيرات التعويضية خلال الـ (12) شهرًا من مغادرة العامل. أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، أنه إذا كانت المنشأة في أحد النطاقين الأخضر المرتفع أو البلاتيني فيمكن الاستفادة من خدمة التأشيرات التعويضية خلال الـ (12) شهرًا من مغادرة العامل. وأوضحت "الموارد البشرية"، أن ذلك عبر الدخول على منصة الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال الرابط التالي من هنـــــــــا .

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