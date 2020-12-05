شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": أمطار وحبات برد على عدة مناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع عبد العزيز الحصيني خبير الأرصاد الجوية وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت سحب ممطرة وحبات برد على بعض المناطق . توقع عبد العزيز الحصيني خبير الأرصاد الجوية وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت سحب ممطرة وحبات برد على بعض المناطق . وأكد " الحصيني " أنه من المتوقع هطول الأمطار غرب منطقة الرياض وعلى أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وغرب القصيم وشمال الشرقية . كما توقع تقدمها نواحي أجزاء من القصيم ومحافظات عفيف والدوادمي والغاط وشقراء والمجمعة والزلفى وثادق وحريملاء ومراكزها .

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