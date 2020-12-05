شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الدفاع المدني» يحذر من احتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، المواطنين والمقيمين توخي الحذر والالتزام بالتعليمات لاحتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق.
وأكد المقدم محمد الحمادي لبرنامج "120" على قناة "الإخبارية"، أن الدفاع المدني لا يزال يتابع الحالة المناخية وفق ما يرد من المركز الوطني للأرصاد وأيضًا تنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني.
وأوضح "الحمادي" أنه من المتوقع استمرار الحالة المطرية حتى الاثنين المقبل على بعض المناطق، كما عمل الدفاع المدني على العديد من الخطط والتي جزء منها هي الإجراءات الوقائية التي تساهم في منع الخطر أو الحد من تأثير الخطر في حال وقوعه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الدفاع المدني» يحذر من احتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.