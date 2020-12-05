شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الدفاع المدني» يحذر من احتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، المواطنين والمقيمين توخي الحذر والالتزام بالتعليمات لاحتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق.

وأكد المقدم محمد الحمادي لبرنامج "120" على قناة "الإخبارية"، أن الدفاع المدني لا يزال يتابع الحالة المناخية وفق ما يرد من المركز الوطني للأرصاد وأيضًا تنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني.

وأوضح "الحمادي" أنه من المتوقع استمرار الحالة المطرية حتى الاثنين المقبل على بعض المناطق، كما عمل الدفاع المدني على العديد من الخطط والتي جزء منها هي الإجراءات الوقائية التي تساهم في منع الخطر أو الحد من تأثير الخطر في حال وقوعه.