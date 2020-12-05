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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. غرق سيارات ومحلات تجارية بالنعيرية إثر هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - طلال الغامدي (صدى):تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة في غرق شارع الملك عبد العزيز بالنعيرية الأمر الذي أدى لإنجراف بعض السيارات وغرقها.
كما ارتفع منسوب المياه بالمحلات التجارية ما تسبب في تلف البضائع ووقوع خسائر كبيرة .
وتصاعدت شكاوى الأهالي بالمحافظة نتيجة لخسائر السيارات مطالبين بسرعة تنفيذ مشروع تصريف المياه الذي كان من المفترض الإنتهاء منه قبل زفلتة الطريق التي تمت بالفعل قبل نحو اسبوعين .
وأكد المتضررون أنه كان ينبغي عمل شبكة الأمطار قبل الزفلتة لعدم إهدار الموارد كما يتزامن المشروع مع موسم هطول الأمطار .
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