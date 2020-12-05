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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مصادرة 150 طن حطب محلي من 5 مناطق في اسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكنت وزارة البيئة بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي من مصادرة 150 طن حطب محلي في مناطق " الرياض ، والمدينة ، وتبوك ، والجوف ، وحائل " ، خلال الأسبوع الماضي .
وتم ضبط 40 طن حطب في مستودع بالرياض ، و90 طن حطب في تبوك ، وضبط عدد من السيارات المحملة بالحطب في المدينة المنورة ، وسيارات أخرى محملة بالحطب المحلي في الباحة .
وتم الإطاحة بالمخالفين لنظام البيئة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم لحماية البيئة والحد من الإحتطاب .
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